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منوعات

لقطات مؤثرة.. أب لبناني يحاول حماية طفله لحظة وقوع انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:42 ص
أب لبناني يحاول حماية
أب لبناني يحاول حماية طفله لحظة وقوع انفجار بيروت
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هدير علاء
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأب أثناء محاولته حماية طفله لحظة وقوع الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس، الثلاثاء.

جدير بالذكر أن الصليب الأحمر اللبناني كشف صباح اليوم عن أحدث إحصاء لضحايا الانفجار الذي طالت أضراره كافة أحياء العاصمة اللبنانية، موضحًا أنه خلف أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب حتى الآن.


ويظهر الأب في هذا الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة منزلية، وقد كان في حالة من الذعر في حين كانت أصوات الانفجار تدوي على مقربة من مسكنه، وكان يقف معانقًا طفله ويحاول طمأنته قدر المستطاع في هذه اللحظات التي تحبس الأنفاس.

لكن لم تمض سوى ثوان معدودة حتى هز الانفجار جدران المنزل بأصوات مدوية لتزداد حدة حالة الهلع التي تملكت من الأب، وحمل طفله في أحضانه في أعقاب ذلك وأخذ يتحرك به مرددًا "الله أكبر" في محاولة للبحث عن مكان آمن لحمايته من الأذى؛ ولم يجد أمامه أي حل سوى الاحتماء من الانفجار برفقة نجله أسفل طاولة في غرفة المعيشة بالمنزل.


وتفاعل عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطات المؤثرة، وأعربوا عن تضامنهم مع لبنان حكومة وشعبًا داعين للمصابين بالشفاء العاجل وللمتوفين بالرحمة والمغفرة.

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