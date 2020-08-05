من رحم المأساة.. ولادة 3 توائم وسط جثث وجرحى بيروت على يد بطلة | فيديو

ترك حادث انفجار «مرفأ بيروت » القلوب مغمورة بالأسى على أشلاء جثث الضحايا في أرجاء الشوارع، حيث نسف المباني نسفًا، ودمر المدينة الساحرة تدميرًا، مخلفًا عشرات القتلى وآلاف الجرحى وراءه.





وفي ظل تلك اللحظات المخيفة التي عاشها سكان بيروت ، والمشاهد المؤلمة في كل مكان، خرج من رحم المأساة 3 توائم في مشهد وصفه صاحبه بأنه "لم ير مثله في حياته كلها".





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ففي منطقة الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت ، التقط المصور اللبناني «بلال مرعي جاويش» صورة لممرضة وصفها بالـ "بطلة" وقفت تحمل 3 توائم حديثي الولادة رغم الدمار من حولها.





ويقول بلال: "16 سنة من التصوير الصحفي والكثير من الحروب. أستطيع أن أقول لم أر كالذي رأيته اليوم في منطقة الأشرفية، وخصوصًا أمام مستشفى الروم، ولفتتني هذه البطلة داخل المستشفى".



