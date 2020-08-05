جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

اكتظت مستشفيات لبنان بآلاف الجرحى منذ يوم أمس؛ من ضحايا انفجار مستودع مفرقعات في مرفأ

، حيث سالت الدماء في كل مكان وتحولت مدينة الجمال إلى بقايا حطام وخراب.