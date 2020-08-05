جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

اكتظت مستشفيات لبنان بآلاف الجرحى منذ يوم أمس؛ من ضحايا انفجار مستودع مفرقعات في مرفأ بيروت، حيث سالت الدماء في كل مكان وتحولت مدينة الجمال إلى بقايا حطام وخراب.
لم تصمد المنازل والمباني التي ظلت شامخة لسنوات عديدة أمام قوة الانفجار، فلطالما تماسكت وكافحت ملامح الألم التي شهدها لبنان طوال سنوات من الحروب والانقسامات.
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وقد انتشرت العديد من مقاطع الفيديو المؤلمة في ظل تلك اللحظات المخيفة حيث فوجئ سكان لبنان بانفجار غير معلوم مصدره؛ مما سبب هلعا شديدا بينهم.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع يدمي القلوب للجرجى يستغيثون داخل المستشفيات، وقد غطتهم الدماء.
مشاهد مروعة من داخل مستشفى في #بيروت بعد الانفجار الذي هز اليوم العاصمة اللبنانية وعشرات الجرحى الذين لم يجدوا مكان لهم#إنفجار_بيروت #لبنان#انفجار_المرفأ pic.twitter.com/t8Fl7zfnkU
— Lusail - لوسيل (@lusailnews) August 4, 2020
Great instincts! ❤️ Video from a household in Beirut, Lebanon #Lebanon #لبنان #بيروت #Beirut pic.twitter.com/Fzum038I1C— HzKv (@HZLABZ) August 4, 2020