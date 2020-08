على حطام المسجد.. رفع الأذان من فوق الركام بعد انفجار بيروت .. فيديو

اقرأ المزيد:

فأسمع النداء الرباني الآذان ولمس القلوب، ليقول بأن الله أكبر من كل خراب أو دمار.

وقد كشف مقطع الفيديو المصور من داخل المسجد عن حجم الدمار الذي تعرضت له جدران المسجد بعدما ضربه الانفجار.

وخلف أكثر من 70 قتيلًا على الأقل وحوالي 4 آلاف جريح وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

The raising of Isha azan in al Amin mosque which suffered tremendous damage due the massive explosion in #Beirut #BeirutBlast #explosion #لبنان #بيروت #Lebanon pic.twitter.com/LAMoqAVKln