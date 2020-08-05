على حطام المسجد.. رفع الأذان من فوق الركام بعد انفجار بيروت .. فيديو

نسف حادث انفجار مرفأ بيروت المباني نسفًا، ودمر المدينة الساحرة تدميرًا، مخلفًا عشرات القتلى وآلاف الجرحى وراءه، فعانقت الآلام الكنائس المحطمة ، ولم تجد المساجد من يمسح حزنها بعدما شهدته من خراب إثر الانفجار.





وفي ظل تلك اللحظات المخيفة التي عاشها سكان بيروت ، والمشاهد المؤلمة في كل مكان، لم يتردد مؤذن مسجد الأمين عن رفع أذان العشاء.





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فأسمع النداء الرباني الآذان ولمس القلوب، ليقول بأن الله أكبر من كل خراب أو دمار.





وقد كشف مقطع الفيديو المصور من داخل المسجد عن حجم الدمار الذي تعرضت له جدران المسجد بعدما ضربه الانفجار.





جدير بالذكر أن الانفجار وقع نتيجة اندلاع حريق في العنبر 12 بمرفأ بيروت داخل مستودع للمفرقعات.





وخلف أكثر من 70 قتيلًا على الأقل وحوالي 4 آلاف جريح وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.



