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منوعات

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:19 ص
شوارع بيروت بعد الانفجار
شوارع بيروت بعد الانفجار
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عزة عاطف
لبنان الذي شهد أعتى الحروب وعاش أقسى المآسي والفتن، يبكي العالم من أجله اليوم؛ بعدما سقطت مدينة الجمال بيروت ضحية انفجار مستودع نترات في عنبر 12 بالمرفأ.
اصطبغت الشوارع والمباني بالدماء، واكتظت الأرجاء بالجثث، فتحولت المدينة الساحرة إلى بقايا حطام وركام.

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سكان بيروت استيقظوا على حريق ضخم تبعه انفجار هائل، خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى والمصابين.

وقد شارك مستخدمو مواقع التواصل عدة مقاطع مصورة تكشف عن تبعات الانفجار بعدما عاشوه خلال تلك اللحظات المخيفة.

وتكشف المشاهد واللقطات عن حجم الدمار الناتج عن الانفجار الهائل، حيث مبانٍ محطمة، وسيارات متفحمة، وشوارع مدمرة.

 جدير بالذكر أن الانفجار وقع نتيجة اندلاع حريق في العنبر 12 بمرفأ بيروت داخل مستودع للمفرقعات، وخلف أكثر من 50 قتيلًا على الأقل وأكثر من 2750 جريحًا وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
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