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منوعات

كاميرا مراقبة منزلية تكشف تصرفا مروعا من مربية تجاه طفل حديث الولادة.. شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:59 ص
كاميرا مراقبة منزلية
كاميرا مراقبة منزلية تكشف تصرفا مروعا من مربية تجاه رضيع
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هدير علاء
أصيب زوجان بحالة صدمة بعد أن اكتشفا من خلال تسجيلات كاميرات مراقبة منزلية تعرض طفلهما حديث الولادة، البالغ عمره أيام معدودة، للضرب والإساءة على يد مربيته في منزل العائلة بمقاطعة "خبي" الواقعة شمال الصين.

وأوضح الأب، الذي لم يتم الكشف سوى عن لقبه "تيان"، للشرطة أنه اكتشف معاملة المربية المروعة لطفله الرضيع في وقت سابق من الأسبوع الجاري أثناء مشاهدته تسجيلات كاميرات المراقبة على هاتفه المحمول.


وشوهدت المربية، البالغة من العمر 50 عامًا، في هذه اللقطات وقد كانت تضرب الصبي وتصفعه وتتعامل معه بقسوة وكأنه "لعبة".

جدير بالذكر أنه تم الكشف عن تفاصيل هذه الواقعة إثر قيام والدة الصبي بمشاركة لقطات كاميرات المراقبة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ وأكدت الأم أن المربية تعاملت مع رضيعها بقسوة في الوقت الذي كانت مسئولة فيه عن رعايته، حتى أن إحدى اللقطات، والتي سجلتها كاميرات المراقبة في الحادي والثلاثين من يوليو الماضي رصدت ضربها للصبي أكثر من مرة فور أن استيقظ من نومه وشرع في البكاء، وشوهدت في لقطة أخرى وهي تلقيه على الفراش بعنف دون مراعاة لعمره.


وبدأت الشرطة المحلية التحقيق في هذه الواقعة عقب انتشار اللقطات المصورة التي ترصد تفاصيل ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الاثنين الماضي.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه بعد اكتشاف الأب لمعاملة المربية السيئة لطفله، واجهها ودخل في مشادة معها، ثم توجه برفقة شقيقه إلى الوكالة المسئولة عن توظيفها للتقدم بشكوى ضدها في اليوم التالي، ووقعت مشادة كلامية بينهما خارج الشركة أيضًا، كما تدخل والد الطفل لمنعها من الابتعاد عندما حاولت الانطلاق بسيارتها.

كاميرا مراقبة منزلية تكشف تصرفا مروعا من مربية تجاه طفل حديث الولادة.. شاهد
كاميرا مراقبة منزلية تكشف تصرفا مروعا من مربية تجاه طفل حديث الولادة.. شاهد
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