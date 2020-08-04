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منوعات

مراهق يفقد والديه بفارق 4 أيام بسبب وباء كورونا.. تفاصيل مؤثرة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:30 ص
مراهق يفقد والديه
مراهق يفقد والديه بفارق 4 أيام بسبب وباء كورونا
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هدير علاء
فقد مراهق أمريكي في السابعة عشرة من عمره والديه بفارق أربعة أيام عن بعضهما البعض، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وكشف المراهق "جاستن هانتر"، وهو من ولاية "جورجيا" الأمريكية، عن تفاصيل معاناته في تصريحات لوسائل إعلام محلية، حيث أوضح أنه ووالديه "آنجي" و"يوجين" كانوا كأي عائلة أخرى يحاولون اجتياز أزمة الوباء بسلام من خلال اتباع إجراءات الوقاية المتعارف عليها، لكن منذ أسبوعين أكدت الفحوصات الطبية إصابة العائلة بأكملها بـ"كورونا" على نحو غير متوقع. 


يشار إلى أن أعراض المرض لم تظهر على المراهق "جاستن"، لكن والديه كانا يعانيان من أعراض حادة شملت الحمى والصداع والسعال الشديد والتوعك.

وأوضح "جاستن" أنه ووالديه ظلوا قيد الحجر الصحي الذاتي بالمنزل في البداية، لكن صحة والديه كانت من سيئ إلى أسوأ حتى نُقلا إلى مستشفى محلي، وأكد أنه ليس لديه أدنى فكرة بشأن كيفية إصابة العائلة بالفيروس المميت.

وتوفي الأب "يوجين هانتر" في السادس والعشرين من يوليو الماضي عن عمر يناهز 59 عامًا، وفي الثلاثين من يوليو لحقت به شريكة حياته عن عمر يناهز 57 عامًا.


ونعى المراهق والديه بكلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت بهدف دعم المراهق خلال هذه الأوقات العصيبة، وتجاوز إجمالي التبرعات 200 ألف دولار خلال فترة وجيزة.
مراهق يفقد والديه بفارق 4 أيام بسبب وباء كورونا.. تفاصيل مؤثرة
مراهق يفقد والديه بفارق 4 أيام بسبب وباء كورونا.. تفاصيل مؤثرة
مراهق يفقد والديه بفارق 4 أيام بسبب وباء كورونا.. تفاصيل مؤثرة
مراهق يفقد والديه بفارق 4 أيام بسبب وباء كورونا.. تفاصيل مؤثرة
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