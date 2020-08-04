قلب الأم.. مسنة أوكرانية تحفر نفقًا بمفردها لتهريب نجلها من السجن.. شاهد

في واقعة تكاد لا تُصدق، حاولت أم أوكرانية في الحادية والخمسين من عمرها حفر نفق بطول 35 قدمًا، ما يعادل حوالي 10 أمتار، بمفردها، وذلك بهدف تهريب نجلها المدان في جريمة قتل من السجن، لكنها أصبحت الآن مهددة بدورها بمواجهة عقوبة السجن بعد أن كشفت السلطات محاولتها.









وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن الأم، والتي لم يتم الكشف عن هويتها، كانت قد استأجرت منزلًا بالقرب من مبنى السجن الذي يقضي به نجلها عقوبة السجن مدى الحياة والواقع بمدينة "زابوريزهزهيا" الأوكرانية.

















واستخدمت في أعقاب ذلك أدوات بدائية من أجل حفر نفق عمقه 10 أقدام في حقل قريب، بحيث يمتد لمسافة 10 أمتار تحت الأرض وصولًا إلى أسفل جدران السجن، وكانت الأم حريصة خلال تنفيذ خطتها على الحفر ليلًا فقط كما كانت تظل بالمنزل خلال النهار كي لا تلفت الانتباه إليها.









لكن السلطات ضبطتها وألقت القبض عليها بعد ثلاثة أسابيع من بداية تنفيذ خطتها لتهريب نجلها من السجن.

















وعثرت الشرطة أثناء تفتيش المنزل الذي استأجرته هذه السيدة على معدات يدوية كانت تستخدمها في الحفر، وتبين أنها تمكنت خلال فترة الثلاثة أسابيع من نقل ثلاثة أطنان من التراب والتخلص منه بالقرب من مرآب مهجور يوجد على مسافة قريبة من موقع الحفر.







