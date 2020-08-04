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منوعات

شجار دموي في السماء.. معركة بين ركاب طائرة بسبب الكمامات

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:03 ص
شجار على طائرة
شجار على طائرة
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عزة عاطف
وقع شجار فوضوي بين راكبين بريطانيين على متن طائرة  منطلقة من أمستردام إلى إيبيزا بعد رفضهما ارتداء أقنعة الوجه. 

وكشفت لقطات الفيديو الرجلان يتقاتلان خلال تواجدهما في الجو على متن الطائرة، وقد ورد أن أحدهما كان مخمورا.

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وعلى الرغم من أن شركة الخطوط الجوية "كيه إل إم" طلبت من الركاب الحفاظ على ارتداء الكمامات قبل الصعود إلى الطائرة وحتى الوصول إلى وجهتهم. 

وذكرت شركة الطيران أن الركاب قد تم تقييدهم بمساعدة آخرين على متن الطائرة، قبل أن يتم القبض عليهم من قبل السلطات الإسبانية عند وصولهم.

وقد ظهر أحد الرجال المتورطين خلال الفيديو عاري الصدر مثبتًا على الأرض، تسيل الدماء من فمه وأنفه.

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