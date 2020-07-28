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منوعات

لحظات مرعبة.. لحظة سقوط طائرة من السماء على المارة | فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:51 ص
سقوط طائرة
سقوط طائرة
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عزة عاطف
وثقت كاميرات المراقبة في أحد شوارع البرازيل، لحظة لا تصدق، حيث سقطت طائرة صغيرة من السماء على طريق مزدحم.

وكانت الطائرة قد ارتفعت قبل سقوطها من على مسافة 1000 قدم، لكن بسبب عطل في المحرك؛ لم يستطع الطيار السيطرة عليها.

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وتحطمت الطائرة إلى قطع صغيرة بعدما سقطت على أحد الشوارع المكتظة بالناس في جوابيروبا بالبرازيل.

ونجا الطيار فابيو وزميله أليساندرو من الحادثة المرعبة، حيث سقطت الطائرة واصطدمت بجدار نتج عنه تحطمها بالكامل.

وتظهر في المقطع سيدة تتفاجئ بسقوط الطائرة من السماء خلف ظهرها أثناء سيرها على الطريق، لتكتشف أنها لم يفصلها عن الموت إلا لحظات بسيطة.

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