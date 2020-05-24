لأول مرة.. تدمير طائرة أمريكية بـ الليزر.. فيديو









كشف فيديو نشرته البحرية الأمريكية عبر حسابها في تويتر عن استخدام سفينة من طراز «سان أنطونيو» لسلاح الليزر في تدمير وإسقاط طائرة بدون طيار “درون” في المحيط الهادئ.

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تظهر في الفيديو السفينة التابعة لأسطول البحرية الأمريكية أثناء توجيهها سلاح الليزر التكنولوجي المتطور، والمستخدم لأول مرة ضد طائرة تحلق بدون طيار.





صوبت السفينة شعاع الليزر الخارق تجاه الطائرة مما أدى إلى انفجارها وسقوط أجوائها المفتتة في المحيط الهادئ.









يقول «كاري ساندرز» نقيب في البحرية الأميركية: "من خلال إجراء اختبارات متقدمة في البحر ضد الطائرات بدون طيار، سوف نحصل على معلومات قيمة عن قدرات نظام سلاح الليزر ضد التهديدات المحتملة".







