AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لأول مرة.. تدمير طائرة أمريكية بـ الليزر.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 07:27 ص
تدمير طائرة بالليزر
تدمير طائرة بالليزر
Advertisements
عزة عاطف
مع تطور التكنولوجيا تصبح مشاهد سينما هوليوود حقيقة، فأسلحة الليزر التي اعتدنا رؤيتها في الأفلام الأمريكية تدمر كل شئ أمامها في لمحة عين تحولت إلى واقع.


كشف فيديو نشرته البحرية الأمريكية عبر حسابها في تويتر عن استخدام سفينة من طراز «سان أنطونيو» لسلاح الليزر في تدمير وإسقاط طائرة بدون طيار “درون” في المحيط الهادئ.
اقرأ المزيد:

تظهر في الفيديو السفينة التابعة لأسطول البحرية الأمريكية أثناء توجيهها سلاح الليزر التكنولوجي المتطور، والمستخدم لأول مرة ضد طائرة تحلق بدون طيار.

صوبت السفينة شعاع الليزر الخارق تجاه الطائرة مما أدى إلى انفجارها وسقوط أجوائها المفتتة في المحيط الهادئ.


يقول «كاري ساندرز» نقيب في البحرية الأميركية: "من خلال إجراء اختبارات متقدمة في البحر ضد الطائرات بدون طيار، سوف نحصل على معلومات قيمة عن قدرات نظام سلاح الليزر ضد التهديدات المحتملة".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"بنتاجون" يعلن إصابة 3 بحارة على متن حاملة الطائرات "روزفلت"

البحرية الأمريكية تخلي حاملة طائرات بعد إصابة طاقمها بـ كورونا.. فيديو

لحظة اعتراض مقاتلة روسية طائرة استطلاع أمريكية.. فيديو

هل هناك حياة أخرى؟.. البنتاجون يكشف عن فيديوهات لظواهر غامضة

ترشيحاتنا

أحمد موسى: عايز الخونة يتألموا من مشهد إعدام عشماوي.. فيديو

عرض العيد..اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط

شقيق بطل ملحمة البرث: أخي والشهيد الهرم قتلا إرهابيين بالطوب

أخبار الفن.. إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. وعمرو دياب يجري تحليل الفيروس

إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

كيف احتفل النبي بعيد الفطر؟ اعرف هدي النبي في يوم الفرحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ليلة العيد.. محمد الشامي نجم الإسماعيلي يحتفل بعقد قرآنه

فتحت الباب لـ كورونا.. وفاة فتاة تكشف الصلة بين السمنة والفيروس

لأول مرة.. تدمير طائرة أمريكية بـ الليزر.. فيديو