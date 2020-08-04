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منوعات

سالت دماؤها.. الاعتداء على عارضة أزياء أوكرانية بأحد شواطئ تركيا.. صور

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:02 ص
عارضة أوكرانية
عارضة أوكرانية
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عزة عاطف
قررت عارضة أزياء أوكرانية أن تفضح ما حدث معها على أحد الشواطئ التركية، حيث تعرضت هي وأصدقائها للضرب المبرح والإهانة.
وشاركت عارضة الأزياء «داريا كيريليوك» منشورًا عبر حسابها على "إنستجرام" تروي من خلاله تفاصيل الواقعة الأليمة التي تعرضت لها في مدينة إزمير التركية.

وكشفت داريا عن اعتداء رجال الأمن في شاطئ مومو بمنطقة شيشمي التركية عليها وعلى 4 من أصدقائها بالضرب المبرح.

وتقول داريا خلال منشورها المرفق بصورة لها والدماء تغطي وجهها: "لا أريد أن أظل صامتة؛ سأخبر عن كل ما حدث معي، ومع صديقي، ومجموعة من الرفاق".

حدثت الواقعة خلال قضاء الموديل الأوكرانية إجازة على شاطئ مدينة إزمير التركية مع أصدقائها، حيث أضافت: "كنا 4 فتيات، لقد تعرضنا للاعتداء، واللطم على وجوهنا من قبل رجال الأمن على شاطئ مومو، ولقد أصبنا بشدة".
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