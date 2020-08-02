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منوعات

بقايا عظام .. فتاة تصاب بالصدمة بسبب وجبة دجاج

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:33 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
دخلت فتاة في حالة بكاء وصدمة شديدة بعد أن فتحت وجبة الدجاج المفضلة لديها والتي طلبتها من أحد المطاعم لتجد نصف الوجبة قد تم تناولها، وترك الشخص ما تبقى من الوجبة وسط العظام. 

طلبت "إيلي بوتشر" وجبتها المفضلة من أحد مطاعم الأكل السريع من خلال تطبيق توصيل الوجبات للمنازل, بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

بمجرد ما إن تلقت وجبتها قامت "إبيلي" على الفور بتلبية نداء جوعها الشديد وفتحتها لتفاجئ بأن أكثر من نصف الوجبة تم تناولها، فتقول: "شخصًا ما قد أكل بشكل واضح نصف وجبتي قبل وصولها".

وشعرت بالاشمئزاز وخيبة الأمل مما وجدته عندما كانت على وشك تناول الطعام، وتدعي "إيلي" أنها اتصلت بسرعة بخدمة العملاء، ولكنها أُخبرتها أنها لن تُرسل وجبة أخرى، لأن الطعام سيحتاج إلى اختبار لتحديد ما حدث.

ونشرت صورًا عبر الإنترنت وقالت: "هذا ما فتحته ووجدته في وجبتي، فمن الواضح أنه تم تناوله تمامًا، ومع ذلك ، عندما اتصلت للشكوى وقالوا ،"هذا غير صحيح، لن نرسل لك واحدًا آخر، لأنه يجب التأكد، وقالوا: "من المحتمل أن تكون طريقة تغليف الصندوق خطأ".


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