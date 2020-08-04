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منوعات

بعد استحمامها سيدة تكتشف كارثة في الحمام.. صور

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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مريم صليب
نشرت سيدة صورة لكتلة كبيرة من الشعر الذي عثرت عليه في المصرف الخاص بالحمام مما أثار داخلها الفزع و الخوف و قررت أن تشارك أصدقائها  الصور . 

و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن السيدة كانت تعاني من انسداد المصرف الخاص بالحمام لديها و أرسلت لأكثر من سباك و في كل مرة كان يصلح العطل و بعد خروجه بساعات ترى انسدادا جديدا . 

قامت السيدة بمحاولة لتنظيف المصرف ، و لكنها وجدت كتلة من الشعر الطويل ، نفس لون شعرها و لكنها متشابك و طويل و كأن شخص ما قصه و ألقاه في المصرف . 

ذهلت السيدة من ذلك المشهد و صورت كتلة الشعر و كتبت على صفحتها ، "أنا لا أفهم ، و لكني وجدت هذا و أنا أنظف . 
بعد استحمامها سيدة تكتشف كارثة في الحمام.. صور
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