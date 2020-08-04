بعد استحمامها سيدة تكتشف كارثة في الحمام.. صور





و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن السيدة كانت تعاني من انسداد المصرف الخاص بالحمام لديها و أرسلت لأكثر من سباك و في كل مرة كان يصلح العطل و بعد خروجه بساعات ترى انسدادا جديدا .





قامت السيدة بمحاولة لتنظيف المصرف ، و لكنها وجدت كتلة من الشعر الطويل ، نفس لون شعرها و لكنها متشابك و طويل و كأن شخص ما قصه و ألقاه في المصرف .





ذهلت السيدة من ذلك المشهد و صورت كتلة الشعر و كتبت على صفحتها ، "أنا لا أفهم ، و لكني وجدت هذا و أنا أنظف .

نشرت سيدة صورة لكتلة كبيرة من الشعر الذي عثرت عليه في المصرف الخاص بالحمام مما أثار داخلها الفزع و الخوف و قررت أن تشارك أصدقائها الصور .