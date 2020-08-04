اكتشاف هيكل عظمي لرجل في حقائب مسافرتين بمطار ألماني.. صور





و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور البريطانية ، فأن السيدتين المقبوض عليهن ، احداهن زوجة المتوفي و أرادا أن يدفنو جثته في موطنه الأصلي بأرمينيا .





و وفقا لتحقيقات الشرطة ، فأن السيدتين البالغ عمرهما 72 ، 53 ، عاما غادرن مطار اليونان دون أن تدرك السلطات ما بالحقاائب ، و عللوا ما قاموا به أنهن كن ينقلن الزوج ليدفنوه في موطنه الأصلي .





واستدعت السلطات الألمانية في المطار الأطباء للتأكد من عدم وجود أي جريمة، ووجدوا أن الرجل توفى بالفعل في اليونان إثر أزمة قلبية منذ عامين .

ألقت قوات الأمن في مطار ألماني على مسافرتين مغادرتين إلى أرمينيا و بداخل حقيبة إحداهن هيكل عظمي لرجل .