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منوعات

كان بدي شوفك بالفستان الأبيض.. شاب لبناني يرثي خطيبته بعد وفاتها في الانفجار.. صور

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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مريم صليب
بكلمات حزينة ممزوجة بالألم والحسرة، رثى شاب لبناني يدعى جيلبيرت حبيبته سارة التي فقدها في انفجار بيروت وعلم بعد ساعات أنها كانت في موقع الانفجار وماتت.


وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لشاب لبناني كتب لخطيبته رثاءً عبر حسابه على موقع الصور "إنستجرام" بعد وفاتها في الانفجار في المرفأ ببيروت.


وكتب الشاب لخطيبته: "كان عرسنا 6-6-2021، عم تزبطي بيتك على ذوقك و نجيب غراضنا، انت توفيتي بسرعة وصرتي شهيدة برتبة وطن". 


وتابع: "الله يحرق قلبو يللي حرمني منك و من ضحكتك ومن حنيتك يا روحي انتِ".


وتأثر رواد التواصل الاجتماعي بكلمات الشاب التي كانت تعبر عن الحرقة التي كادت أن تنفجر من قلبه، وظهرت من خلال كلماته الحزينة على فراق خطيبته.


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