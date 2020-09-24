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خاطرت بحياتها دون تردد.. امرأة حامل تنقذ زوجها من هجوم قرش مفترس خلال رحلة غوص

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:22 م
امرأة حامل تنقذ زوجها
امرأة حامل تنقذ زوجها من هجوم قرش مفترس خلال رحلة غوص
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هدير علاء
أنقذت امرأة حامل زوجها من هجوم قرش مفترس، يُقدر طوله بحوالي 9 أقدام، بعد أن انقض على الضحية وأحكم فكيه على كتفه خلال رحلة غوص عائلية في جزر "فلوريدا كيز" المرجانية، الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الزوج "أندرو إيدي"، البالغ من العمر 30 عامًا، كان متواجدًا على متن قارب خاص برفقة شريكة حياته "مارجوت ديوكس" ووالديها وشقيقتها وأحد الأصدقاء صباح يوم الأحد الماضي، قبيل تعرضه لهجوم القرش مباشرة.


وبمجرد أن قفز في المياه، انقض القرش على كتفه؛ وفي تلك اللحظات رأت الزوجة الزعنفة الظهرية لسمكة القرش قبل أن تملأ الدماء المياه، وفقًا لما ورد في تقرير صادر عن شرطة مقاطعة "مونرو" بولاية فلوريدا.

وغاصت "مارجوت ديوكس" بعد ذلك دون تردد في المياه وتمكنت من إنقاذ زوجها وسحبه إلى القارب.

ووصف ضباط بالشرطة المحلية الجرح الذي أصيب به "إيدي" خلال هجوم القرش بكونه "خطيرًا"، وقد كان المسعفون في انتظاره لدى وصوله إلى الشاطئ، ونُقل جوًا بعد ذلك إلى مستشفى طوارئ.


وأشار تقرير "ديلي ميل" إلى أن تفاصيل الحالة الصحية لـلزوج المصاب مازالت غير معلومة، وقد طلبت عائلته احترام خصوصيته خلال هذه الأزمة، ولم يتم بعد الكشف عن كيفية تمكن الزوجة من تخليص زوجها من قبضة القرش المفترس، لكن صحيفة محلية ذكرت أنها لم تتعرض للأذى خلال عملية الإنقاذ.

يذكر أن "أندرو إيدي" و"مارجوت ديوكس" متزوجان منذ عام 2017، ويقيمان في مدينة "أتلانتا" عاصمة ولاية "جورجيا" الأمريكية، ويعمل الزوج كمستشار إعلامي.‏
خاطرت بحياتها دون تردد.. امرأة حامل تنقذ زوجها من هجوم قرش مفترس خلال رحلة غوص
خاطرت بحياتها دون تردد.. امرأة حامل تنقذ زوجها من هجوم قرش مفترس خلال رحلة غوص
خاطرت بحياتها دون تردد.. امرأة حامل تنقذ زوجها من هجوم قرش مفترس خلال رحلة غوص
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