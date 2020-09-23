مشهد لا يُنسى.. لحظة نقل تمساح وزنه 300 كيلو إلى عيادة بيطرية وإخضاعه لفحص بالأشعة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لقطات مصورة ترصد لحظة قيام فريق من الأطباء البيطريين في ولاية "فلوريدا" الأمريكية بنقل تمساح هائل يُقدر وزنه بحوالي 300 كيلو جرام إلى عيادة بيطرية من أجل إخضاعه لفحص طبي بالأشعة السينية في مشهد لا يُنسى.





وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن التمساح ، الذي يُطلق عليه اسم "بوب"، يعيش في الأساس في حديقة حيوان بمدينة "غاينيسفيل" بولاية "فلوريدا"، وقد نُقل في وقت سابق من الشهر الجاري إلى عيادة تابعة لكلية الطب البيطري في الولاية الأمريكية لإخضاعه لفحوصات طبية جراء معاناته من مشكلة في ساقه الخلفية اليمنى.









وقام العاملون في حديقة الحيوان بربطه على لوح خشبي طويل مع ربط فكيه وتغطية عينيه بمنشفة، كما يتبين في اللقطات المرفقة.





ولدى وصوله إلى العيادة البيطرية في الحرم الجامعي، وُضع على نقالة وقام الفريق الطبي بتأمينه أثناء عملية نقله لإخضاعه لفحص الأشعة السينية.









وبعد انتهاء المختصين من عملية فحصه، وصفوا له أدوية مسكنة للآلام ومضادات حيوية جراء معاناته من حالة عدوى، وتولى العاملون في حديقة الحيوان مهمة إعطائه الدواء بوضعه داخل الطعام الذي يُقدم إليه.



