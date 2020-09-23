سلوكه عدواني.. مسافر مثير للشغب يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريا

تسبب مسافر مثير للشغب في تحويل مسار طائرة تابعة لشركة طيران "Jet2" البريطانية، والتي كانت متجهة في الأساس من مدينة "جلاسكو" الأسكتلندية إلى تركيا، لكنها هبطت اضطراريًا في مطار مدينة "مانشستر" الواقعة شمال غرب إنجلترا، وذلك نتيجة لـ سلوكه العدواني.





وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن الرحلة الجوية كان من المقرر أن تصل إلى مدينة "بودروم" التركية الاثنين، لكن قائد الطائرة اضطر إلى تغيير مسارها بعد مغادرة مدينة "جلاسكو" بسبب سلوك راكب مثير للشغب









وفور هبوط الطائرة في مدينة "مانشستر"، كانت الشرطة المحلية في انتظارها، وقد توجهت شركة الطيران بالشكر إلى السلطات على تعاملها مع الموقف.





وأصدرت شركة طيران "Jet2" في أعقاب ذلك بيانًا أعلنت فيه أنها لن تتسامح مع مثل هذا النوع من السلوك (العدواني) وإثارة الشغب على متن رحلاتها.







