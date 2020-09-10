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هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:56 م
قائد طائرة يجبر مسافرًا
قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو على ارتداء كمامة
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هدير علاء
يواجه قائد طائرة تابعة لشركة طيران "EasyJet" البريطانية اتهامًا بإجبار مسافر يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة واقية، على الرغم من أن حالته الصحية تعفيه من الالتزام بهذه القاعدة وقد كان في حوزته وثيقة تثبت وضعه الصحي، لكن الطيار هدده بالطرد من الطائرة حال عدم ارتدائها.

وتحدث المسافر، الذي لم يتم الكشف سوى عن اسمه الأول "نيك"، عن تفاصيل ما حدث معه على متن الطائرة، التي كانت متجهة من جزيرة "جيرسي" في القنال الإنجليزي إلى مطار "جاتويك" جنوب العاصمة البريطانية لندن في رحلة جوية مدتها ساعة، حيث أوضح أن الطيار أبلغه بأنه يتوجب عليه ارتداء غطاء للوجه، رغم محاولاته المستميتة أن يوضح له أنه لن يكون قادرًا على التنفس في هذه الحالة.


وقال المسافر في تصريح لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إنه تعرض أيضًا لمضايقات من قبل ركاب آخرين، ولم يكن أمامه أي خيار سوى ارتداء الكمامة، وهو ما تسبب له في مشاكل في التنفس طوال الرحلة.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الرحلة الجوية التي كان "نيك" مسافرًا على متنها تأخرت لمدة 30 دقيقة عن موعد إقلاعها المقرر، وقد ألقى المسافرون الآخرون اللوم عليه في ذلك، بحسب ما أوضح في تصريحاته.

وأضاف التقرير أنه عرض على طاقم الطائرة بطاقة إعفاء رسمية تفيد بأن وضعه الصحي يجعله غير قادر على ارتداء الكمامة الواقية، والتي كان قد طبعها من موقع إلكتروني تابع للحكومة قبل سفره إلى جزيرة "جيرسي" لرؤية عائلته الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن بطاقة الإعفاء قُبلت خلال رحلته إلى الجزيرة، إلا أن ذلك لم ينطبق على رحلة العودة، حيث دخل في جدال ومواجهات مع طاقم الطائرة حوالي ست مرات؛ وأشار في تصريحاته إلى أنه تعرض للإهانة والصياح والسخرية، وشعر وكأن الجميع كانوا ضده.

وفي مقطع فيديو قام هو بتصويره يظهر قائد الطائرة أثناء حديثه معه بشأن الكمامة، حيث أخبره بأن عليه ارتداء الكمامة في غضون ثانيتين وإلا فسيتم طرده.

وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأن شركة طيران "EasyJet" أعلنت أن كافة عملائها مطالبون بارتداء غطاء للوجه لكنها أقرت بأن بعض الركاب لا يمكنهم الالتزام بذلك لظروف صحية.


وقد ورد في بيان صادر عن شركة الطيران نتيجة لهذه الواقعة ما مفاده أن الشركة حدثت مؤخرًا سياساتها بما يتماشى مع التوجيهات الأخيرة لحكومة المملكة المتحدة، بحيث يكون في إمكان المسافرين الذين يعانون من حالات صحية تمنعهم ارتدائهم الكمامة تقديم مستند من موقع حكومي أو شهادة طبية تثبت ذلك.

واعتذرت شركة الطيران عما حدث، مشيرة إلى أنه كان يتوجب على الطاقم قبول بطاقة الإعفاء التي قدمها المسافر.


هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد
هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد
هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد
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