باللكمات وشد الشعر.. خناقة عنيفة بين فتاتين على متن طائرة| فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ"شجار عنيف" وقع بين فتاتين خلال رحلة من مطار لاجوارديا في نيويورك، عند ممر دخول الطائرة .





وتبادلت الفتاتان اللكمات الشديدة، ثم طرحت إحداهن الأخرى أرضًا، فيما لم تنتظر الأخرى كثيرًا ، وتمكنت من السيطرة على خصمتها.





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ولم يتدخل أحد لفض المعركة الشرسة بين الفتاتين، ولم يعرف سببها حتى الآن، فيما تأخر إقلاع الطائرة بسبب الشجار.





وظلت الفتاتان في شد وجذب بين بعضهما، واشتد الاشتباك المخيف، بينما وقف بقية ركاب الطائرة يشاهدون.



