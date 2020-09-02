شاهد.. راكبة تفتح باب الطائرة فجأة وتسير على جناحها | فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لراكبة فتحت باب الطائرة وخرجت لتتمشى على جناحها بكل هدوء وكأنها تتنزه.

وخلال رحلة على متن الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، قامت امرأة من مكانها وفتحت باب الطائرة فجأة لتمشي على جناحها.





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، واستدعاء خدمات الطوارئ ، وممثلي الطيران؛ للتحقيق في الواقعة الغريبة. وتسببت الواقعة، في تأخير الرحلة





وتظهر المرأة في الفيديو ، وهي تتنزه على جناح الطائرة بكل ثبات وهدوء ذهابًا وإيابًا، وتتحدّث إلى شخص ما داخل الطائرة.





وعقب ذلك؛ دخلت المرأة مرة أخرى إلى الطائرة، وقد أثار تصرفها الريبة والقلق من قبل إدارة المطار التي فتحت تحقيقًا في الواقعة.