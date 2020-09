شاهد.. راكبة تفتح باب الطائرة فجأة وتسير على جناحها | فيديو

اقرأ المزيد:

وتظهر المرأة في الفيديو ، وهي تتنزه على جناح الطائرة بكل ثبات وهدوء ذهابًا وإيابًا، وتتحدّث إلى شخص ما داخل الطائرة.

وعقب ذلك؛ دخلت المرأة مرة أخرى إلى الطائرة، وقد أثار تصرفها الريبة والقلق من قبل إدارة المطار التي فتحت تحقيقًا في الواقعة.

