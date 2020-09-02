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منوعات

شاهد.. راكبة تفتح باب الطائرة فجأة وتسير على جناحها | فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:58 ص
راكبة تفتح باب الطائرة
راكبة تفتح باب الطائرة
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لراكبة فتحت باب الطائرة وخرجت لتتمشى على جناحها بكل هدوء وكأنها تتنزه.
وخلال رحلة على متن الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، قامت امرأة من مكانها وفتحت باب الطائرة فجأة لتمشي على جناحها.

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وتسببت الواقعة، في تأخير الرحلة، واستدعاء خدمات الطوارئ، وممثلي الطيران؛ للتحقيق في الواقعة الغريبة.

وتظهر المرأة في الفيديو، وهي تتنزه على جناح الطائرة بكل ثبات وهدوء ذهابًا وإيابًا، وتتحدّث إلى شخص ما داخل الطائرة.

وعقب ذلك؛ دخلت المرأة مرة أخرى إلى الطائرة، وقد أثار تصرفها الريبة والقلق من قبل إدارة المطار التي فتحت تحقيقًا في الواقعة.
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