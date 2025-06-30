مكتشف المواهب.. الكابتن إمام محمدين يقود قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري لموسم آخر

في إطار حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على دعم واستقرار قطاع الناشئين لكرة القدم ، قرر المجلس برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي تم تجديد التعاقد مع الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين، لموسم جديد 2025-2026

جاء ذلك بحضور محمد البحيرى عضو مجلس الإدارة و السادة أعضاء لجنة الكرة الكابتن سيد كروان و الكابتن عيد احمد و الكابتن يوسف حمدى

ويأتي هذا القرار تأكيداً على الثقة الكبيرة في الكفاءة الفنية والإدارية للكابتن إمام محمدين ، ودوره البارز في تطوير منظومة الناشئين واكتشاف ودعم المواهب الشابة التي تُعد ركيزة أساسية لمستقبل الفريق الأول.

ويتمنى مجلس الإدارة التوفيق للكابتن إمام محمدين في مهمته، ومواصلة تحقيق النجاحات والارتقاء بمستوى القطاع بما يخدم أهداف النادي وطموحات جماهيره.

