مروان عطية يغيب عن إعداد الأهلي بسبب خضوعه لعملية جراحية

يقترب مروان عطية لاعب النادي الأهلي، من الغياب عن فترة الإعداد، بسبب خضوعه لعملية جراحية.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "مروان عطية لاعب الأهلي يخضع لفحوصات طبية جديدة، تمهيدا لإجراء جراحة الفتق خلال الأيام القليلة القادمة".

وتلقي النادي الأهلي إخطارا من الإتحاد الدولي لكرة القدم بتحويل مبلغ 7 ملايين و 900 ألف دولار هي جزء من مستحقات القلعة الحمراء نظير مشاركته في كأس العالم للأندية المقامه حاليا بالولايات المتحدة الأمريكيةبما يوازي 390 مليون جنيه .

ويحق للأهلي الحصول علي 11.5 مليون دولار عبارة عن 9.5 مليون دولار ومليوني دولار نظير التعادل مع انتر ميامي وبورتو البرتغالي، ومن المقرر أن يرسل فيفا النسبة الباقية عقب نهاية البطولة بعد خصم الضرائب المقرره.

وتعادل الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية مع انتر ميامي سلبيا قبل أن يخسر من بالميراس بهدفين ويتعادل مع بورتو البرتغالي 4-4.