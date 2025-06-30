التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم

أعلن المدير الفنى الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان تحت قيادة كريستيان كيفو عن تشكيله فريقه لمواجهة فلومينينسي البرازيلي المقرر إقامتها بعد قليل في مونديال الأندية.

ويستضيف ملعب إستاد بنك أوف أمريكا مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي البرازيلي فى تمام الساعة العاشرة مساءً في دور الـ 16 لكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل إنتر ميلان على نحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ماتيو دارميان - ستيفان دي فراي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزيل دومفريس - نيكولو باريلا - كريستيان أسلاني - هنريك مخيتاريان - فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام

فيما جاء تشكيل فلومينينسي كالتالي:



حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: صامويل تشافيير - خوان بابلو فريتيس - تياجو سيلفا - إجناسيو

خط الوسط: نوناتو - فاكوندو بيرنال - ماتيوس مارتينيلي

خط الهجوم: جون أرياس - جيرمان كانو - ريني

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مانشستر سيتي والهلال.

بينما يلعب بالميراس ضد تشيلسي في ربع النهائي، ويلعب بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان.