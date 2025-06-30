الأهلي يقرر عدم التفريط في وسام أبو علي

أعلن النادي الأهلي أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية.

وتقرر خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمع رئيس النادي، والمدير الرياضي، وخوسيه ريبييرو المدير الفني، عدم التفريط في وسام أبو علي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة.

بيان الأهلي

وتلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اتصالات هاتفية من بعض الأندية العربية، تطلب خلالها ضم الفلسطيني وسام أبو علي بشكل نهائي، من بينها فريق العربي القطري.

كما دخل نادي ألماني على الخط المفاوضات لضم وسام أبو علي؛ مما دعا إدارة الكرة بالأهلي تتحرك؛ تحسبا لرحيل اللاعب الذي تألق بشكل لافت للنظر في كأس العالم للأندية 2025