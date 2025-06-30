الزمالك يحيل أزمة أحمد حمدي إلى المدير الرياضي.. تفاصيل

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إحالة ملف أزمة لاعب الوسط أحمد حمدي إلى المدير الرياضي الجديد للنادي، جون إدوار، من أجل دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب.

وقال شلبي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن أحمد حمدي خضع للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، بعد تجاوزه ضد الإدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف شلبي " كان من المنتظر أن تُرفع توصية لمجلس الإدارة بتوقيع عقوبة على اللاعب.

وتابع شلبي “ أن الاتجاه داخل الزمالك حاليًا يميل إلى التهدئة وعدم الإعلان عن أي عقوبة، في ظل وجود رغبة من الإدارة في تمديد عقد أحمد حمدي”.

واكد شلبي " عقد أحمد جمدي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع النادي لترك الملف بالكامل في يد المدير الرياضي الجديد.