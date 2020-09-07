شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب





ودفع الاشتعال المفاجئ الطائرة للهبوط اضطراريًا والنيران مشتعلة بها، وقد التقط أحد الركاب المشهد المرعب للاشتعال في الهواء.

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ظهرت مقصورة الطائرة التي انطلقت من مدينة هونولولو بـ هاواي في المقطع وسط ظلام حالك، وفجأة ينطلق وميض ضوء من خارج النافذة، لتظهر بعد ذلك أصوات تشبه أصوات الانفجارات.





تفاجئ السكان المحليون بهبوط الطائرة من السماء على الأرض مشتعلة بالنيران وبداخلها الركاب بعد دقائق فقط من انطلاقها، مما أصابهم بالرعب.





حطت بسلام، ولم ينتج عن الحادث أية إصابات بين الركاب وفقًا لشبكة أيه بي سي الأمريكية،فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا.