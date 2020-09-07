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منوعات

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
طائرة
طائرة
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عزة عاطف
اشتعل أحد محركات طائرة أمريكية خلال تواجدها في الجو مما أثار ذعر الركاب أثناء رحلة إقلاعهم من قاعدة هيكام الجوية باتجاه جزيرة غوام في المحيط الهادئ.

ودفع الاشتعال المفاجئ الطائرة للهبوط اضطراريًا والنيران مشتعلة بها، وقد التقط أحد الركاب المشهد المرعب للاشتعال في الهواء.
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ظهرت مقصورة الطائرة التي انطلقت من مدينة هونولولو بـ هاواي في المقطع وسط ظلام حالك، وفجأة ينطلق وميض ضوء من خارج النافذة، لتظهر بعد ذلك أصوات تشبه أصوات الانفجارات.

تفاجئ السكان المحليون بهبوط الطائرة من السماء على الأرض مشتعلة بالنيران وبداخلها الركاب بعد دقائق فقط من انطلاقها، مما أصابهم بالرعب.

حطت بسلام، ولم ينتج عن الحادث أية إصابات بين الركاب وفقًا لشبكة أيه بي سي الأمريكية،فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا.
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