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منوعات

بعد جدال مع المضيفة.. طاقم طائرة يقرر إخراج مسن وطرده.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قرر طاقم طائرة بريطانية طرد مسن بعد جداله مع المضيفة لأنها كانت ترتدي الكمامة بطريقة غير صحيحة و محاولة إثارة الشغب على الطائرة منذ بداية وصوله إلى مقعده " وفقا لرواية طاقم الطائرة" . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، ان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن رجل مسن أخبر مضيفة على الطائرة انها ترتدي الكمامة بطريقة خاطئة يمكن من خلالها ان تنقل الفيروسات إلى الركاب . 

يظهر في المقطع ان المضيفة تعاملت مع الموقف بطريقة خاطئة و سيئة ، وفقا لما ظهر منها في الفيديو المنتشر أمام الرواد و علق الكثير منهم أن المضيفة تتحدث بأسلوب غير لائق مع الراكب و طريقة مرفوضة . 

جدير الذكر أن الراكب أعترض على طرده من الطائرة و تعاطف معه الركاب مما ضغط على طاقم الطائرة  و دفعهم لإرتداء الكمامت المفروضة عليهم و القفازات  إحتراما لتعليمات السلامة  و لإنهاء حالة الجدال التي حدثت على متن الطائرة . 
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