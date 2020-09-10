بعد جدال مع المضيفة.. طاقم طائرة يقرر إخراج مسن وطرده.. فيديو





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، ان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن رجل مسن أخبر مضيفة على الطائرة انها ترتدي الكمامة بطريقة خاطئة يمكن من خلالها ان تنقل الفيروسات إلى الركاب .





يظهر في المقطع ان المضيفة تعاملت مع الموقف بطريقة خاطئة و سيئة ، وفقا لما ظهر منها في الفيديو المنتشر أمام الرواد و علق الكثير منهم أن المضيفة تتحدث بأسلوب غير لائق مع الراكب و طريقة مرفوضة .





جدير الذكر أن الراكب أعترض على طرده من الطائرة و تعاطف معه الركاب مما ضغط على طاقم الطائرة و دفعهم لإرتداء الكمامت المفروضة عليهم و القفازات إحتراما لتعليمات السلامة و لإنهاء حالة الجدال التي حدثت على متن الطائرة .

قرر طاقم طائرة بريطانية طرد مسن بعد جداله مع المضيفة لأنها كانت ترتدي الكمامة بطريقة غير صحيحة و محاولة إثارة الشغب على الطائرة منذ بداية وصوله إلى مقعده " وفقا لرواية طاقم الطائرة" .