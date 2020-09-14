6 ساعات بدون جلوس.. زوج يضحي من أجل راحة زوجته.. صورة

على متن طائرة وجد زوج أن راحة زوجته وحمايتها أمر واجب حتى إن كان في فعله ما يرهقه في رحلة جوية طويلة، ليضرب الزوج مثال اختلف في تقديره رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





ووقف الزوج طول رحلته بالكامل، بينما شغلت زوجته صفًا كاملًا من المقاعد لتستريح، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وكان أحد ركاب الطائرة قد التقط صورة للرجل وهو واقفًا بينما تنام الزوجة على المقعدين، وقامت بمشاركة الصورة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

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وأرفقت الصورة بعبارة :"هذا الرجل وقف طوال 6 ساعات حتى تتمكن زوجته من النوم. الآن هذا هو الحب"، فيما كانت السيدة معجبة بفعل الزوج وتضحيته، إلا أن هناك من عارضها في الرأي.





فعلى الرغم من أن إحدى النساء اعتقدت أنه "الحب المطلق"، إلا أنها قالت إن زوجته كان من الممكن أن تضع رأسها على حجره بدلًا من ذلك، وهناك من وصف الزوجة بالأنانية.







