فارقت الحياة مع جنينها.. زوج عراقي يحرق زوجته الحامل





أثارت قضية حنين الرأي العام وغضب الشارع العراقي، فنتيجة لـ خلاف بسيط وقع بينهما، قام زوجها - وهو ابن عمها - بسكب البنزين على جسدها وهي حامل فمات جنينها ولحقت به المسكينة اليوم.

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ووفقًا لمركز النماء لحقوق الإنسان العراقي عبر صفحته الشخصية في فيسبوك فإن حنين تعرضت لعنف أسري مستمر على يد زوجها، حتى قام بسكب البنزين على جسدها وحرقها





مما ترتب عليه موت الجنين داخل بطنها، فقد كانت حنين حاملًا في الشهر الثامن قبل الحادثة التي نجم عنها إصابتها بجروح خطيرة.





انتشرت أنباء وفاة حنين الزيدي بعدما عانت طوال الفترة الماضية من حروق بالغة تسببت في موتها، مما أثار موجة من الحزن على مواقع التواصل، فيما طالب المستخدمين بضرورة معاقبة كل من تسول له نفسه مد يده على زوجته.