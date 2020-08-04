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منوعات

أمام أبنائه.. رجل يضرم النيران في زوجته بالجزائر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:53 ص
زوج يضرم النيران
زوج يضرم النيران في زوجته
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عزة عاطف
أرادت امرأة جزائرية الذهاب إلى بيت أهلها لزيارتهم؛ فسكب زوجها البنزين على جسدها، وأشعل فيه النيران  ؛ لاعتراضه على خروجها.

واقعة إضرام رجل خمسيني لـ النيران في زوجته بسبب رغبتها في زيارة منزل أهلها بولاية بسكرة في الجزائر.
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ونقل الأبناء، والدتهم إلى المستشفى، في حالة حرجة، حيث عانت من حروق خطيرة من الدرجتين الثانية والثالثة في كامل جسدها، وأخذت تصرخ بأن زوجها هو "الفاعل".

ودخل الزوج البالغ من العمر 54 في حالة هستيرية وغضب عارم، فأحضر البنزين وسكبه فوق جسد زوجته البالغة من العمر 51 عامًا.

وحاولت الشرطة القبض على الزوج الذي تبين أنه يمتلك منزلًا آخر، لكنه لاذ بالفرار، مما دفع الشرطة للبدء في تحريات موسعة للبحث عنه ومراقبته حتى تم إلقاء القبض عليه وتحويله إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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