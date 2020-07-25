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منوعات

بعد خيانته لها.. امرأة تنتقم من سيارة حبيبها ثم تقع في شر أعمالها

السبت 25/يوليه/2020 - 04:21 ص
امرأة تحرق سيارة
امرأة تحرق سيارة حبيبها
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عزة عاطف
من حفر حفرة لأخيه سقط فيها، فرغم ألم الخيانة إلا أن توابع الانتقام أشد سوءًا، إذ حاولت امرأة أمريكية الانتقام من حبيبها بطريقة كادت أن تودي بحياتها.

تظهر المرأة في المقطع أثناء تنفيذ انتقامها المريع من حبيبها بعد خيانته لها، حيث قامت بسكب البنزين على سيارته لإشعال النيران بها بل وحرق قلبه عليها.

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كان الانتقام شنيع والمفاجأة بعد ذلك أشد سوءًا، فأثناء محاولتها إحراق السيارة بعد سكب البنزين بداخلها، كادت أن تروح ضحية فعلتها.

فبمجرد أن ألقت النار داخل السيارة انفجرت النيران في وجهها فألقت بها على السيارة المجاورة وكادت أن تحترق.

لكنها نجت بأعجوبة وقامت بالركض بعيدًا عن مكان السيارة، ثم عادت مرة أخرى للتخلص من آثار الجريمة التي ارتكبتها، لتهرب بعد ذلك.

وقد انتشر مقطع الفيديو لانتقام المرأة المريب من حبيبها، آسفين عليه عندما يرى سيارته متفحمة نتيجة خيانته.
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