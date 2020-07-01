AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خربت حفل زفافه على أخرى.. رجل يسحل زوجته الأولى بطريقة وحشية.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:41 ص
رجل يسحل في حفل زفاف
رجل يسحل في حفل زفاف
Advertisements
عزة عاطف
فكرت امرأة هندية في تخريب حفل زفاف زوجها على امرأة أخرى، بطريقة بدت طبيعية في البداية؛ لكنها انتهت بكارثة أمام المعازيم.
فبمجرد أن دخلت الزوجة الفرح لمواجهة العروس بأنها رافضة لهذا الزواج؛ حتى أمسكها زوجها من شعرها وسحلها على الطريق في إحدى القرى الهندية.

اقرأ أيضاً:

وقد كشف مقطع فيديو عن كم الضرب المبرح الذي وجهه هذا الرجل بطريقة وحشية لزوجته الأولى.

ودفع هذا التصرف، أهل العروس لإلغاء حفل الزفاف؛ لعدم معرفتهم شيئًا عن ارتباط العريس بامرأة أخرى.

لم يتدخل أحد لإنقاذ المرأة المسكينة التي لم تتوقع ردة فعل زوجها الوحشية، بينما من غير المعروف حتى الآن قوانين هذه الولاية وهل للزوج الحق في الزواج من أخرى أم لا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مأساة الصف.. آية ابتلعها نهر النيل وحاول والدها إنقاذها فلحق بها.. صور

الصحة: تعافي 18460 من مصابي كورونا

أخبار الحوادث| مأساة الصف.. آية ابتلعها نهر النيل وحاول والدها إنقاذها فلحق بها.. النائب العام يستعرض أعمال جرائم البناء بدون ترخيص والتعدي على أراضي الدولة

مزيج من 3 فيروسات ومصدره الخنازير.. G 4 فيروس صينى جديد يهدد بكارثة عالمية.. تفاصيل

أفضل دعائين للمريض بالشفاء .. مستشار المفتي ينصح بهما

الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خربت حفل زفافه على أخرى.. رجل يسحل زوجته الأولى بطريقة وحشية.. فيديو

غنية بمضادات الأكسدة وترفع المناعة.. فوائد مدهشة للكزبرة

للتخلص من الحر.. في 10 دقائق طريقة تحضير مشروب الليمون باللبن