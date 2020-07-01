خربت حفل زفافه على أخرى.. رجل يسحل زوجته الأولى بطريقة وحشية.. فيديو

فكرت امرأة هندية في تخريب حفل زفاف زوجها على امرأة أخرى، بطريقة بدت طبيعية في البداية؛ لكنها انتهت بكارثة أمام المعازيم.

فبمجرد أن دخلت الزوجة الفرح لمواجهة العروس بأنها رافضة لهذا الزواج ؛ حتى أمسكها زوجها من شعرها وسحلها على الطريق في إحدى القرى الهندية.





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وقد كشف مقطع فيديو عن كم الضرب المبرح الذي وجهه هذا الرجل بطريقة وحشية لزوجته الأولى.





ودفع هذا التصرف، أهل العروس لإلغاء حفل الزفاف؛ لعدم معرفتهم شيئًا عن ارتباط العريس بامرأة أخرى.





لم يتدخل أحد لإنقاذ المرأة المسكينة التي لم تتوقع ردة فعل زوجها الوحشية، بينما من غير المعروف حتى الآن قوانين هذه الولاية وهل للزوج الحق في الزواج من أخرى أم لا.



