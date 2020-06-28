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منوعات

شاب يوجه ركلة عنيفة لفتاة أثناء رقصها في فرح .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:11 ص
رجل يركل فتاة بسبب
رجل يركل فتاة بسبب رقصها
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو شديد الغرابة على مواقع التواصل الاجتماعي لاعتداء أحد المعازيم في فرح باكستاني على شابة وقفت ترقص.

وقفت الفتاة ترقص في سعادة خلال الفرح ولكن ما حدث لها بعد ذلك كان الأبشع، فلم تتوقع أبدًا أن تواتيها ردة فعل عنيفة من مكان لا تعرفه.
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ولسبب مجهول فجأة هاجمها أحد معازيم الفرح الباكستاني بطريقة وحشية، حيث ركلها في صدرها بقوة ضربة رمتها بعيدًا على ظهرها.

الغريب أن المعتدي كان ممسكًا بزجاجة "فانتا برتقال" وهو ما أثار سخرية رواد موقع التواصل الاجتماعي Reddit.


وبعد الضجة التي أثارها مقطع الفيديو على مواقع التواصل برر المعتدي فعلته لإحدى الوسائل الإعلامية الباكستانية قائلًا : "لا يجوز للفتاة الرقص أمام الآخرين بهذه الطريقة المخلة"!.
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