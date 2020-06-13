عريس يكتشف أن زوجته "رجل" بعد يومين من الزفاف

تعرف شاب إندونيسي على فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ حوالي شهر، ووقع في حبها ثم التقى الثنائي لاحقًا في الحياة الواقعية وخرجا لتناول القهوة ليُتيم «موه» بحب «ميتا» حيث وصفها بأنها "جميلة ورشيقة"، لتكلل علاقتهما بالزواج





بعد أسابيع من المواعدة اقترح عليها الزواج وقبلت على الفور، وقد أبلغ الشاب البالغ من العمر 31 عامًا عائلته عن رغبته الزواج من ميتا، ودفع مبلغ 20 مليون روبية (1430 دولارًا) مهرًا لها.

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تزوج الزوجان في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كديري جاوة الوسطى في إندونيسيا، لكن بعد يومين فقط كانت الصدمة والكارثة الكبرى، حيث اكتشف موه بأن زوجته ميتا لم تكن إلا رجلًا.





على رغم من تغطيتها وجهها إلا أنه لم يشك أحد لحظة بها، حيث كان غطاء وجهها تقليديًا، كما لم يشك موه في شيء عندما رفضت عروسه اقترابه منها ليلة الزفاف والليلة التالية.



