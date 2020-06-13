AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عريس يكتشف أن زوجته "رجل" بعد يومين من الزفاف

السبت 13/يونيو/2020 - 04:04 ص
العروسين
العروسين
Advertisements
عزة عاطف
تعرف شاب إندونيسي على فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ حوالي شهر، ووقع في حبها ثم التقى الثنائي لاحقًا في الحياة الواقعية وخرجا لتناول القهوة ليُتيم «موه» بحب «ميتا» حيث وصفها بأنها "جميلة ورشيقة"، لتكلل علاقتهما بالزواج.

بعد أسابيع من المواعدة اقترح عليها الزواج وقبلت على الفور، وقد أبلغ الشاب البالغ من العمر 31 عامًا عائلته عن رغبته الزواج من ميتا، ودفع مبلغ 20 مليون روبية (1430 دولارًا) مهرًا لها.
اقرأ المزيد:

تزوج الزوجان في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كديري جاوة الوسطى في إندونيسيا، لكن بعد يومين فقط كانت الصدمة والكارثة الكبرى، حيث اكتشف موه بأن زوجته ميتا لم تكن إلا رجلًا.

على رغم من تغطيتها وجهها إلا أنه لم يشك أحد لحظة بها، حيث كان غطاء وجهها تقليديًا، كما لم يشك موه في شيء عندما رفضت عروسه اقترابه منها ليلة الزفاف والليلة التالية.

وقعت الصدمة كالصاعقة على موه في الليلة الثالثة عندما اكتشف غش زوجته الحبيبة وأنها لم تكن إلا رجلًا يدعى «عدي»، وقد أخطر الشرطة بخداع ميتا واتهمها بالاحتيال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 3 زوجات و13 طفلا.. زوج يفاجئ زوجته بعد 6 سنين

لم يتبق معهما مليم.. زوجان ينفقان 12 مليون جنيه في المحاكم من أجل الطلاق

ترشيحاتنا

هل يجوز خلع النقاب أمام إخوة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب

دعاء رفع البلاء.. ردده حتى يزيل الله الوباء

بعد انتهاء أزمة كورونا.. الحكومة: ندرس استمرار غلق المحلات ليلا .. فيديو

أكثر دواء فعال فى علاج كورونا.. كل ما تريد معرفته عن "أفيفافير"

بعد الإعلان عنه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومى Redmi Note 9 Pro في مصر .. فيديو

لجنة مكافحة كورونا: بلازما المتعافين لا تصلح للجميع .. ونصل لذروة الإصابات هذا الشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعقًا بالكهرباء.. شرطي أمريكي يتسبب في عاهة مستديمة لشاب أسود.. شاهد

عريس يكتشف أن زوجته "رجل" بعد يومين من الزفاف

جريمة هزت بريطانيا.. رجل يوجه عدة طعنات لامرأة وسط الشارع| فيديو وصور