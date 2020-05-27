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منوعات

بسبب كورونا.. زفاف طبيب وممرضة داخل المستشفى.. صور

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:13 ص
زفاف طبيب وممرضة
زفاف طبيب وممرضة
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عزة عاطف
كالكثير من العرسان على قائمة الانتظار، بعدما تأجلت الأفراح وتم إلغاء القاعات والتجمعات، خطط طبيب طوارئ وممرضة للزواج قبل تفشي فيروس كورونا لكنهما فشلا بسبب الإجراءات الاحترازية التي تبعت انتشاره.

فلم يكن بمقدور عائلة الممرضة الأيرلندية أو الطبيب السريلانكي الحضور إلى لندن لمباركة العروسين، لذا فكرا في حياة سريعة تضمن زواجهما واستمرارهما في علاج مصابي كورونا في نفس الوقت.

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ذهب الطبيب جان وحبيبته أنالان إلى الكهنوت وطلبا منه عقد زفافهما وحيدين داخل مقر عملهما.

وبمساعدة مستشفى سانت توماس حيث يعملان على خط المواجهة مع فيروس كورونا تمكن الطبيب والممرضة من الزواج من الزواج. 

أقام الثنائي زفافهما الصغير داخل مبنى عبادة أثري مُدرج بالمستشفى البريطاني، بحضور عائلتهما وأصدقائهما خلال بث مباشر Zoom وفقًا لصحيفة مترو.
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بسبب كورونا.. زفاف طبيب وممرضة داخل المستشفى.. صور

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