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منوعات

تمساح في الشارع.. الرعب يسيطر على سكان ولاية فلوريدا الأمريكية "فيديو"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته سيدة أمريكية لما تسبب فيه إعصار سالي المدمر من فيضانات ضخمة تسببت في تشريد ورعب عدد كبير من المواطنين. 

قامت سيدة أمريكية بالتقاط فيديو تستغيث من خلاله بالسلطات الأمريكية لإنقاذها بعد ظهور تمساح ضخم في الشارع جلبته مياه الفيضانات التي تسبب في إعصار سالي.

علقت السيدة خلال المقطع بصوتها أثناء استغاثتها بالحكومة بإنقاذهم "لهذا السبب لا نستطيع الخروج" فالمياه أصبحت مرعبة لأنها جلبت تماسيح ستسكن بالقرب من البشر. 

جدير بالذكر أن إعصار سالي ضرب 510 منازل حتى الآن في ولايتي فلوريدا وألاباما منذ بدايته في ساعات مبكرة من صباح الأربعاء. 
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