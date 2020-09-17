تمساح في الشارع.. الرعب يسيطر على سكان ولاية فلوريدا الأمريكية "فيديو"





قامت سيدة أمريكية بالتقاط فيديو تستغيث من خلاله بالسلطات الأمريكية لإنقاذها بعد ظهور تمساح ضخم في الشارع جلبته مياه الفيضانات التي تسبب في إعصار سالي.





علقت السيدة خلال المقطع بصوتها أثناء استغاثتها بالحكومة بإنقاذهم "لهذا السبب لا نستطيع الخروج" فالمياه أصبحت مرعبة لأنها جلبت تماسيح ستسكن بالقرب من البشر.





جدير بالذكر أن إعصار سالي ضرب 510 منازل حتى الآن في ولايتي فلوريدا وألاباما منذ بدايته في ساعات مبكرة من صباح الأربعاء.

تمساح في الشارع جلبه الإعصار!

أغرب مفاجآت إعصار سالي المدمر والذي غمر شوارع ولايتي فلوريدا وألاباما في الولايات المتحدة.. حيث صورت إحدى المقيمات بولاية ألاباما تمساحًا ظهر يسبح في مياه الفيضان خارج منزلها معلقة: "لهذا لا نستطيع مغادرة المنزل!"

Credit: Tina Bennett pic.twitter.com/Yv5OMksdfI — صحيفة الرؤية (@Alroeya) September 17, 2020

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته سيدة أمريكية لما تسبب فيه إعصار سالي المدمر من فيضانات ضخمة تسببت في تشريد ورعب عدد كبير من المواطنين.