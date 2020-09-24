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منوعات

كلب يصيب مالكه بجروح قاتلة أثناء تعرضه لـ نوبة صرع.. تفاصيل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:47 م
كلب عدواني يصيب مالكه
كلب عدواني يصيب مالكه بجروح قاتلة أثناء تعرضه لـ نوبة صرع
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هدير علاء
في حادث مأساوي، هاجم كلب عدواني مالكه وأصابه بجروح مميتة أودت بحياته، وذلك بعد أن انهار الضحية أرضًا إثر إصابته بنوبة صرع؛ وقد أطلقت الشرطة النار على الكلب في أعقاب الهجوم المميت.

وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل الحادث، موضحًا أن الضحية "جوناثان هالستيد" لقي حتفه داخل المسكن الذي يقيم به برفقة والديه بمدينة "أولدهام" في مقاطعة "مانشستر الكبرى" الواقعة شمال غرب إنجلترا، وذلك بعد أن أصبح سلوك كلبه الأليف عدوانيًا على نحو غير معتاد وعضه عدة مرات عند إصابته بنوبة الصرع.


وأضاف التقرير أن الكلب أصاب الضحية، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، بجروح خطيرة في رقبته، كما كان سلوكه عدوانيًا تجاه المسعفين ووالد الضحية عندما حاولوا الاقتراب لمساعدة "هالستيد"، حيث حال سلوك الكلب دون تمكنهم من دخول الغرفة التي كان يرقد بها ويصارع الموت.

وفي نهاية المطاف اضطرت الشرطة إلى إطلاق النار على الكلب وأردته قتيلًا.


ولقي "هالستيد" حتفه قبل نقله إلى المستشفى، وأظهرت فحوصات ما بعد الوفاة أن وفاته كانت نتيجة لجروح في رقبته أصيب بها جراء تعرضه لهجوم الكلب.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الضحية كان يعاني من الصرع منذ كان في الحادية عشرة من عمره، وقد أحضر الكلب إلى محل إقامته في عام 2013، وتولى رعايته منذ ذلك الحين وحتى وفاته المـأساوية.
كلب يصيب مالكه بجروح قاتلة أثناء تعرضه لـ نوبة صرع.. تفاصيل
كلب يصيب مالكه بجروح قاتلة أثناء تعرضه لـ نوبة صرع.. تفاصيل
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