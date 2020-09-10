بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف

وقعت عائلة بريطانية تعيسة الحظ ضحية عملية نصب عبر الإنترنت ، حيث دفعت بشكل مسبق مبلغًا يُقدر بـ1800 جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من 35 ألف جنيه مصري، مقابل جرو من سلالة "جولدن ريتريفر" بعد رؤية صورته ومعرفة تفاصيل عنه عبر أحد المواقع الإلكترونية.





لكن عندما توجه أفراد العائلة لاستلامه أصيبوا بصدمة إثر اكتشافهم أن الجرو لا وجود له، وأن الأمر برمته كان عبارة عن عملية احتيال وقعوا ضحيتها.









سلط تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن العائلة خُدعت بإعلان عن كلب أليف للبيع نُشر على أحد المواقع الشهيرة المتخصصة في مجال بيع الحيوانات الأليفة بالمملكة المتحدة، وجاء في نص ذلك الإعلان أن الكلب في حالة صحية جيدة جدًا، وأنه خضع لفحص بيطري دقيق؛ وبعد تحويل ثمن الكلب إلى صاحب الإعلان توجهت العائلة في رحلة من مقاطعة "كورنوال" في جنوب غرب إنجلترا إلى العاصمة "لندن" لاستلامه.





واستغرق وصول أفرادها إلى وجهتهم 10 ساعات، وعند وصولهم إلى العنوان الخاص بالبائع، فوجئوا بعدم معرفة المقيمين بهذا العنوان أي شيء عن الموضوع وعدم وجود أي كلاب للبيع هناك في الأساس.









وكشفت إحدى أفراد العائلة، والتي لم يتم الكشف عن هويتها، عن تفاصيل هذه الخدعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحثت أي شخص يرغب في شراء حيوان أليف بزيارة مالكيه أولًا ورؤيته عن كثب قبل دفع ثمنه، مشيرة إلى أنها تشعر باستياء بالغ بسبب الخطأ الذي وقعت فيه وتشعر بأنها شديدة الغباء كونها حولت مثل هذا المبلغ بالكامل إلى البائع المحتال دون التحقق من صدق روايته أولًا.



