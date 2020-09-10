AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:52 م
بـ35 ألف جنيه.. عائلة
بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب
Advertisements
هدير علاء
وقعت عائلة بريطانية تعيسة الحظ ضحية عملية نصب عبر الإنترنت، حيث دفعت بشكل مسبق مبلغًا يُقدر بـ1800 جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من 35 ألف جنيه مصري، مقابل جرو من سلالة "جولدن ريتريفر" بعد رؤية صورته ومعرفة تفاصيل عنه عبر أحد المواقع الإلكترونية.

لكن عندما توجه أفراد العائلة لاستلامه أصيبوا بصدمة إثر اكتشافهم أن الجرو لا وجود له، وأن الأمر برمته كان عبارة عن عملية احتيال وقعوا ضحيتها.


سلط تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن العائلة خُدعت بإعلان عن كلب أليف للبيع نُشر على أحد المواقع الشهيرة المتخصصة في مجال بيع الحيوانات الأليفة بالمملكة المتحدة، وجاء في نص ذلك الإعلان أن الكلب في حالة صحية جيدة جدًا، وأنه خضع لفحص بيطري دقيق؛ وبعد تحويل ثمن الكلب إلى صاحب الإعلان توجهت العائلة في رحلة من مقاطعة "كورنوال" في جنوب غرب إنجلترا إلى العاصمة "لندن" لاستلامه.

واستغرق وصول أفرادها إلى وجهتهم 10 ساعات، وعند وصولهم إلى العنوان الخاص بالبائع، فوجئوا بعدم معرفة المقيمين بهذا العنوان أي شيء عن الموضوع وعدم وجود أي كلاب للبيع هناك في الأساس.


وكشفت إحدى أفراد العائلة، والتي لم يتم الكشف عن هويتها، عن تفاصيل هذه الخدعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحثت أي شخص يرغب في شراء حيوان أليف بزيارة مالكيه أولًا ورؤيته عن كثب قبل دفع ثمنه، مشيرة إلى أنها تشعر باستياء بالغ بسبب الخطأ الذي وقعت فيه وتشعر بأنها شديدة الغباء كونها حولت مثل هذا المبلغ بالكامل إلى البائع المحتال دون التحقق من صدق روايته أولًا.

ولاقى منشورها تفاعلًا ومشاركة من قبل عدد كبير من الرواد، كما تداولت عدة مواقع بريطانية تفاصيل الخدعة التي وقعت هذه السيدة ضحيتها، وفقدت على إثرها مبلغًا كبيرًا.
بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف
بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف
بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف
بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطأ غير مقصود يشوه وجه العروس.. رقصة رومانسية لعروسين تتحول إلى كابوس

امرأة تعيسة الحظ تقع ضحية لهجوم خفاش مصاب بعدوى خطيرة أمام منزلها

فوبيا الطعام.. حالة نادرة تجبر مريضة على تناول نوعين فقط من الطعام لـ4 أعوام

لقي مصرعه بمنزله.. كلب شرس يهاجم مالكه المسن ويصيبه بجروح مميتة

ترشيحاتنا

تريند الفن: أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا.. نور عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور

كمساري غير مسئول.. وزير النقل: أرتدي الزي العسكرى منذ 44 عامًا وأعلم جيدا قيمته

الصحة: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 13 وفاة

أخبار الفن.. حفل زفاف حمو بيكا.. وخطوبة أمير شاهين شقيقة الفنانة إلهام

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.. تعرف على فوائد الشبت

محمد الباز يحل مكان تامر أمين بآخر النهار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حفل عالمي ضخم .. كواليس تصنيع وإطلاق سيارة مازيراتي MC20 .. صور

بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف

مريض يتخلص من حياته أثناء خضوعه للحجر الصحي خوفًا على عائلته من كورونا.. تفاصيل