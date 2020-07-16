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منوعات

باسم الحب والزواج.. شاب يستدرج سيدة مسنة للنصب عليها

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت سيدة ستينينة لعملية نصب كبيرة من قبل شاب ثلاثيني استدرجها من الولايات المتحدة إلى جنوب أفريقيا عن طريق الفيس بوك بدافع الحب والزواج.
 
ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة الأمريكية الستينية التي رفضت الصحيفة الإفصاح عن اسمها تعرضت لعملية نصب كبيرة من شاب أفريقي عن طريق فيس بوك. 

وبحسب شهادة السيدة، فإنها كانت على علاقة بشاب عبر الإنترنت منذ العام الماضي، وكان يحاول بشتى الطرق استدراجها إلى جنوب أفريقيا، واتفقا على أن تسافر لمواعدته لأول مرة في ديسمبر الماضي. 

سافرت السيدة إلى أفريقيا من لوس أنجلوس، ولكن في المرة الثانية اكتشفت أن الشاب سحب منها آلاف الدولارات على أساس أنه سيحجز قاعة للزفاف وتحضيرات الزواج. 
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