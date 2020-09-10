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منوعات

بسعر خرافي يصل لـ30 مليون دولار.. عرض ماسة بيضاء نادرة للبيع في مزاد علني

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:40 م
بسعر خرافي يصل لـ30
بسعر خرافي يصل لـ30 مليون دولار.. عرض ماسة بيضاء نادرة للبيع
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هدير علاء
من المقرر أن تُعرض واحدة من أكثر الماسات ندرة على مستوى العالم للبيع في مزاد علني الشهر المقبل، وسط توقعات بأن يصل سعرها إلى قيمة خيالية تتراوح ما بين 12 مليون دولار و30 مليون دولار، وهي ماسة "مثالية" فهي بيضاء اللون وتمتاز بكونها خالية من الشوائب إلى جانب أنها في حجم البيضة تقريبًا.

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الخميس، فإن الماسة المشار إليها تعد ثاني أكبر ماسة بيضاوية من نوعها تُعرض للبيع في مزاد علني.
 

وكشفت دار "سوثبي" الشهيرة للمزادات، وهي التي تعرض الماسة النادرة ومقرها الرئيسي بمدينة "نيويورك" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني أن وزن الماسة البيضاء يُقدر بـ102.39 قيراط.

وبالنسبة لأكبر ماسة بيضاوية بيعت في مزاد علني، فإن وزنها يُقدر بـ118.28 قيراط، وقد بيعت مقابل سعر قياسي وصل إلى 30.8 مليون دولار في عام 2013.


وأشار التقرير إلى أنه من المقرر بيع الماسة بمقر دار المزادات في "هونج كونج" في الخامس من أكتوبر المقبل، بدون تحديد سعر احتياطي، وهو الحد الأدنى للمبلغ المحدد مسبقًا من قبل البائع كسعر مقبول للبيع.

وأوضحت دار المزادات أن هذه الماسة قُطعت من صخرة ماس خام بوزن 271 قيراطًا، والتي كان قد تم اكتشافها في منجم ألماس كندي بمقاطعة "أونتاريو" في عام 2018، وجرت عمليات معالجتها وصقلها على مدار أكثر من عام.
بسعر خرافي يصل لـ30 مليون دولار.. عرض ماسة بيضاء نادرة للبيع في مزاد علني
بسعر خرافي يصل لـ30 مليون دولار.. عرض ماسة بيضاء نادرة للبيع في مزاد علني
بسعر خرافي يصل لـ30 مليون دولار.. عرض ماسة بيضاء نادرة للبيع في مزاد علني
بسعر خرافي يصل لـ30 مليون دولار.. عرض ماسة بيضاء نادرة للبيع في مزاد علني
بسعر خرافي يصل لـ30 مليون دولار.. عرض ماسة بيضاء نادرة للبيع في مزاد علني
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