عرض خطاب نادر كتبته الأميرة ديانا فى عيد ميلادها للبيع في مزاد

كشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الخميس، عن عرض خطاب نادر كتبته الأميرة الراحلة "ديانا" قبيل بلوغها سن الثلاثين مباشرة وتساءلت فيه عما ينتظرها في السنوات العشر المقبلة، للبيع في مزاد علني.





وكانت الأميرة الراحلة قد كتبت هذا الخطاب قبل وفاتها بست سنوات إلى صديقها المقرب "دودلي بوبلاك" كي تشكره على ثلاث رسومات أعدها من أجلها بمناسبة عيد ميلادها الثلاثين؛ ويعود تاريخ الخطاب إلى 27 يونيو لعام 1991، أي قبل أيام من عيد ميلادها الذي يوافق الأول من يوليو.





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وكتبت قائلة: "أتساءل عما ستجلبه العشر سنوات المقبلة"، مشيرة إلى أنها تعلمت بالفعل الكثير وبطريقة مثيرة للاهتمام على مدار العشر سنوات الماضية.





وكما هو معروف، فإن الأميرة "ديانا" توفيت في حادث سيارة في "باريس" عن عمر يناهز 36 عامًا، مما يجعل تأملها وتساؤلاتها بشأن ما يحمله لها المستقبل على مدار العشر سنوات التالية أمرًا مؤثرًا.





ووفقًا لـ"ديلي ميل"، فإنه من المحتمل أن أحد دروس الحياة التي كانت الأميرة "ديانا" تشير إليها في خطابها يتمثل في كيفية مواجهتها لـ"كاميلا باركر بولز" بشأن علاقتها بالأمير "تشارلز"، وكان ذلك قبل عامين من كتابتها لهذا الخطاب.









جدير بالذكر أن الخطاب النادر ظهر بعد 29 عامًا من كتابته إثر قيام تاجر مخطوطات متقاعد بعرضه للبيع في مزاد علني في دار للمزادات بمقاطعة "كورنوال" الواقعة جنوب غرب إنجلترا، بناءً على قرار اتخذه ببيع بعض من أغراضه القيمة التي احتفظ بها لسنوات.



