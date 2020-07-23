AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ميجان تقلد الأميرة ديانا وتصر على التقليل من شأن الأمير

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:43 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
منذ اليوم الأول الذي خطت فيه بقدميها داخل القصر الملكي وأصبحت فردًا من العائلة المالكة البريطانية بزواجها من الأمير هاري، خاضت ميجان ماركل كل السبل لتقليد الأميرة ديانا والدة زوجها الراحلة والتفوق عليها. 

تقول "كولين كامبل" كاتبة بريطانية، إنها تستطيع إثبات أن دوقة ساسكس كان دافعها الأول أن تتفوق على أم زوجها الراحلة، والاستيلاء على مكانتها وسط الشعب، فقد كانت ديانا تعرف باسم أميرة الشعب. 

وذكرت "كامبل" في كتابها الدوافع التي حركت دوقة ساسكس لترك العائلة المالكة وكيف وضعوا المسؤوليات الملكية وراءهم، فقد أشارت الكاتبة إلى "ميجان" هي صاحبة الانقسام الملكي والابتعاد عن القصر.

وقالت إن الدوقة حاولت جاهدة التفوق على الأميرة ديانا، كما أنها تصر على أن الأمير هاري "أقل ذكاءً منها"، وقالت "كامبل": "'في رأيي ، ميجان هي شخصية أقل ذكاء مما هي عليه، وأعتقد أن هارى يائس جدًا لإرضائها والموافقة على كل ما تقوله، بغض النظر عن مدى سوء فهمه". 

فيما أكملت كامبل" قائلة: "أعتقد أنه إذا تزوج هاري من أي سيدة أخرى، كان سيظل عضوًا في العائلة المالكة وأعتقد أن طموح ميجان كان دائمًا التفوق على ديانا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علامة زرقاء وحلى.. أسرار في فستان زفاف ميجان ماركل

من القصر الملكي للبيت الأبيض.. ميجان ميركل تخطط لقيادة أمريكا

ميجان ماركل تخشى على طفلها آرتشي بسبب شهرتها الواسعة.. تفاصيل

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

ميجان ماركل والأمير هاري يتعرضان لموجه انتقادات بسبب سياراتهما

ترشيحاتنا

بعد عودة حجازى.. ٦ نجوم مصرية فى نسخة الدورى الإنجيلزى الموسم المقبل

المحكمة الرياضية الدولية تخطر الأهلي بانتهاء قضية البرازيلي هندريك

السيسى: نستمد من ثورة 23 يوليو المجيدة العزم والإرادة والإصرار.. فيديو

بعد صدور قرار لصالح الزمالك.. وليد العطار يكشف تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

عمل يعدل أجر الحج والعمرة .. البحوث الإسلامية توضحه

أشد فتكا.. كيف يحمي مريض السكر نفسه من مضاعفات فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويمنع السرطان.. 15 فائدة لـ عصير العنب وطريقة تحضيره

بقبعة جذابة.. سميرة سعيد تتألق بإطلالة صيفية تبرز جمالها

وصفة جديدة.. طريقة عمل بيتزا فاهيتا الدجاج