ميجان تقلد الأميرة ديانا وتصر على التقليل من شأن الأمير

منذ اليوم الأول الذي خطت فيه بقدميها داخل القصر الملكي وأصبحت فردًا من العائلة المالكة البريطانية بزواجها من الأمير هاري، خاضت ميجان ماركل كل السبل لتقليد الأميرة ديانا والدة زوجها الراحلة والتفوق عليها.





تقول "كولين كامبل" كاتبة بريطانية، إنها تستطيع إثبات أن دوقة ساسكس كان دافعها الأول أن تتفوق على أم زوجها الراحلة، والاستيلاء على مكانتها وسط الشعب، فقد كانت ديانا تعرف باسم أميرة الشعب.





وذكرت "كامبل" في كتابها الدوافع التي حركت دوقة ساسكس لترك العائلة المالكة وكيف وضعوا المسؤوليات الملكية وراءهم، فقد أشارت الكاتبة إلى "ميجان" هي صاحبة الانقسام الملكي والابتعاد عن القصر.





وقالت إن الدوقة حاولت جاهدة التفوق على الأميرة ديانا، كما أنها تصر على أن الأمير هاري "أقل ذكاءً منها"، وقالت "كامبل": "'في رأيي ، ميجان هي شخصية أقل ذكاء مما هي عليه، وأعتقد أن هارى يائس جدًا لإرضائها والموافقة على كل ما تقوله، بغض النظر عن مدى سوء فهمه".



