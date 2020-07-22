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سيارات

ميجان ماركل والأمير هاري يتعرضان لموجه انتقادات بسبب سياراتهما

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:27 م
ميغان ماركل والأمير
ميغان ماركل والأمير هاري يتعرضان لموجه انتقادات
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منة الله عبد الحميد
كانا ومازالا الثنائي ميغان ماركل والأمير هاري محط أنظار الجميع منذ زواجهما حتى انفصالهما من العائلة المالكة

تميز الثنائي بالبساطة الملفتة التي كانت لا تتناسب مع قواعد القصر الملكي حتى أخذا قرار الانفصال، وقاما بتأسيس جمعية خيرية في الولايات المتحدة، لا تبغى الربح تحت اسم Archewell، تيمّنًا باسم ابنهما آرتشي، وهي تعني القوة والعمل، لم يطلقا هذه الجمعية رسميًا بعد، وذلك نظرًا للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.
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من المعروف عن الزوجين اهتماهما بالترويج لمبادرات البيئة، ولكنهما في الفترة الأخيرة تعرضا لموجة من الانتقادات بسبب سياراتهما. 
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استقل الثنائي سيارة  كاديلاك اسكاليد، وتنقل بها الزوجان وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدام كبيرة الحجم، مزودة بمحرك قوي من نوع v8، سعة 6 لتر قوة 420 حصان، وتشتهر السيارة بارتفاع معدل استهلاكها للوقود وهو ما تسبب في انتقادهما لأن السيارة ضارة للبيئة. 
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تتميز السيارة بالمظهر الأنيق الفريد، ومزودة بعجلات الألومنيوم قياس 22 بوصة، وتتسع لعدد 8أشخاص ومصابيح led، وتبريد المقاعد الأمامية فضلًا عن نظام الأمان والسلامة التي توفرهما السيارة. 



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