أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور.. الأميرة ديانا تتصدر تليها الملكة رانيا

صُنفت الأميرة الراحلة "ديانا" باعتبارها أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور، وفقًا للمقياس اليوناني الذهبي للجمال (The Golden Ratio)





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جراح تجميل شهير بالعاصمة البريطانية "لندن"، ويُدعى "جوليان دي سيلفا"، قام بإجراء تحليل على أساس المقياس الذهبي للجمال تضمن مجموعة من أشهر سيدات العائلات الملكية حول العالم، وخلص إلى أن الأميرة "ديانا" هي الأكثر جاذبية بينهن.





جدير بالذكر أنه قد تم ابتكار المقياس الذهبي في اليونان القديمة لتحديد "الجمال المثالي"، وهو يقوم على أساس مقارنة نسب التناسق في ملامح الوجه.









وقام جراح التجميل "دي سيلفا" بتطوير معادلة المقياس الذهبي أو النسبة الذهبية إلى تقنية محوسبة بحيث يستخدمها في عمله، وحدد من خلالها أن الأميرة "ديانا" هي الأكثر جاذبية، تليها الملكة "رانيا"، ملكة الأردن، بفارق بسيط جدًا أقل من واحد في المائة؛ وجاءت دوقة كامبريدج " كيت ميدلتون " و" ميجان ماركل " أيضًا ضمن قائمة أجمل نساء العائلات الملكية.





وأكد "دي سيلفا" أن الملكة "رانيا" هي أجمل نساء العائلات الملكية في الوقت الحالي.





وكانت قائمة أجمل نساء العائلات الملكية بناءًا على تحليل المقياس اليوناني الذهبي للجمال كما توصل إليها جراح التجميل الشهير، كالتالي:





- في المركز الأول: الأميرة الراحلة "ديانا" بنسبة 89.05%





- في المركز الثاني: الملكة "رانيا"، ملكة الأردن، بنسبة 88.9%





- في المركز الثالث: "جريس كيلي"، أميرة موناكو، بنسبة 88.8٪





- في المركز الرابع: "ميجان ماركل"، زوجة الأمير البريطاني "هاري"، بنسبة 87.4%



