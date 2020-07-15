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منوعات

ميجان ماركل توجه رسالة للفتيات حول العالم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
دعت دوقة ساسكس "ميجان ماركل" في خطاب حماسي، الشابات، في جميع أنحاء العالم، إلى مواصلة الضغط، والعمل؛ من أجل مجتمع أكثر شمولًا وأكثر عدلًا.

و في حديثها عبر مكالمة الفيديو في قمة المساواة بين الجنسين وتمكين الإناث، حثت ميجان ماركل الشباب على استخدام أصواتهم عبر الإنترنت لبناء بعضهم البعض بدلًا من تحطيم بعضهم البعض، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

 كما استلهمت الدوقة من"الدالاي لاما" قائلة: "إن التعاطف هو راديكالية عصرنا"، التعاطف يعني رؤية ألم ومعاناة الآخرين ومعرفة أنه من واجبنا محاولة المساعدة في تخفيفه.

 وخلال القمة ، التي نظمتها مبادرة الأمم المتحدة Girl Up ، حثت ميجان ، 38 عامًا ، المندوبين على دفع خوفهم لتحدي "المشرعين والقادة والتنفيذيين" لأن "هذه إنسانية تحتاج إليك بشدة".

وانضمت إلى الدوقة السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما وهيلاري كلينتون ، إلى جانب صديقتها المقربة بريانكا شوبرا جونز ، لمعالجة عدد من القضايا ، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين والظلم العنصري ، بالإضافة إلى العنف المسلح وتغير المناخ والوعي بالصحة العقلية.
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