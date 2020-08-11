مرصعة بـ3600 ماسة وسعر 1.5 مليون دولار.. إسرائيلى يصنع أغلى كمامة في العالم.. شاهد

تعمل شركة مجوهرات إسرائيلية في الوقت الراهن على تصنيع كمامة فريدة من نوعها تزعم أنها ستكون " الكمامة الأغلى في العالم "، بسعر يصل إلى 1.5 مليون دولار.





وقال"إسحاق ليفي"، مصمم الكمامة ومالك شركة "Yvel" المصنعة لها، إن هذه الكمامة مصنعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا ومرصعة بـ3600 ماسة، ومزودة بـ فلتر "N99" بناءًا على طلب المشتري.









وأشار "ليفي" إلى أن مشتري الكمامة الواقية طلب أن يتم الانتهاء من تصنيعها قبل نهاية العام الجاري، لتكون الأغلى في العالم؛ مضيفا أن الشرط الأخير "كان الأسهل في التنفيذ".





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مالك شركة المجوهرات "إسحاق ليفي" رفض الإفصاح عن هوية المشتري، واكتفى بالإشارة إلى أنه رجل أعمال صيني مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.





ومن المتوقع أن يصل وزن الكمامة المرصعة بالماس إلى 270 جرامًا، وبذلك فإنها على الأرجح لن تكون بمثابة وسيلة وقاية عملية.









وكشف "ليفي" خلال مقابلة عن العديد من القطع المكونة للكمامة ذات السعر الخيالي، لافتًا إلى أنه لن يقوم بارتداء كمامة كهذه، لكنه أعرب عن سعادته لحصوله على الفرصة لتصنيعها.



