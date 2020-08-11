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منوعات

كورونا ينهي حياة «رامبو العراقي» لاعب كمال الأجسام الشهير

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:23 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
رغم تناقص أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول؛ إلا أن الجائحة ما زالت تحصد أرواح الكثير من الناس العاديين والمشاهير أيضا، وكان آخر الراحلين بهذا الفيروس المميت، "رامبو"، لاعب كمال الأجسام العراقي الشهير. 

الاتحاد العراقي لبناء الأجسام أصدر بيانًا، أعلن فيه وفاة بطل كمال الأجسام العراقي "محمد الموسوي"، الشهير بـ"رامبو العراقي" متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال الاتحاد في البيان: "نعلن وفاة أحد أبطال العراق، بطلنا الدولي الكابتن محمد الموسوي".

كما جاء في البيان: "الموسوي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، نسأل المولى- عز وجل- أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته".

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة "رامبو"، قائلين "كورونا لا تعرف رياضي أو أبو عضلات"، وكان فيروس كورونا قد حصد أرواح الآلاف منذ تفشيه في دول العالم منذ بداية العام الجاري في الصين.
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