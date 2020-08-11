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منوعات

عَرَض غامض.. ممثلة أمريكية تؤكد تساقط شعرها بسبب كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:06 ص
تساقط الشعر كورونا
تساقط الشعر كورونا
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عزة عاطف
بالتزامن مع ظهور عَرَض جديد حيَّر الأطباء والخبراء حول العالم كأثر جانبي لفيروس كورونا- حيث سجل العديد من المرضى، "تساقط الشعر" كعَرَض غامض، بعد شفائهم من الفيروس-؛ كشفت الممثلة الأمريكية «أليسا ميلانو» عن تساقط شعرها بطريقة صادمة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد معاناتها من أعراض حادة في أبريل الماضي.

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وشاركت الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا مقطع فيديو لها عبر موقع التغريدات تويتر Twitter أثناء تمشيط شعرها بعد الاستحمام؛ مما أدى إلى ظهور شعيرات كثيرة على المشط.

وبدأت الفيديو بقولها: "مرحبًا بالجميع، أردت فقط أن أريكم كمية الشعر التي تخرج من رأسي نتيجة للإصابة بكورونا.

جدير بالذكر أن الأشخاص الذين عانوا من أعراض طويلة الأمد لفيروس كورونا؛ صرحوا بأن تساقط الشعر، هو أحد الآثار الجانبية للفيروس، وفقًا للدراسات الحديثة.

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