عَرَض غامض.. ممثلة أمريكية تؤكد تساقط شعرها بسبب كورونا

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كشفت الممثلة الأمريكية «أليسا ميلانو» عن تساقط شعرها بطريقة صادمة نتيجة إصابتها

المستجد بعد معاناتها من أعراض حادة في أبريل الماضي.

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وشاركت الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا مقطع فيديو لها عبر موقع التغريدات تويتر Twitter أثناء تمشيط شعرها بعد الاستحمام؛ مما أدى إلى ظهور شعيرات كثيرة على المشط.





وبدأت الفيديو بقولها: "مرحبًا بالجميع، أردت فقط أن أريكم كمية الشعر التي تخرج من رأسي نتيجة للإصابة بكورونا





جدير بالذكر أن الأشخاص الذين عانوا من أعراض طويلة الأمد لفيروس كورونا؛ صرحوا بأن تساقط الشعر، هو أحد الآثار الجانبية للفيروس، وفقًا للدراسات الحديثة.



